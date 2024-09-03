BİST100’de yükseliş sürecek mi? İşte dibine ve zirvesine yakın hisseler

Borsada son dakika! İki hafta aranın ardından 10 binin üzerinde kapanış gerçekleştiren BİST100 endeksi için “yükseliş sürecek mi” soruları arttı. Analistler; 10 bin desteği korunduğu sürece yükseliş isteğinin süreceğini ancak 10.200’ün kritik direnç olduğunu belirtiyor. BİST30 kapsamında son 1 haftada gördüğü dip seviyeye en yakın hisseler KOZAL, PETKM ve KRDMD olurken; aynı süreçte zirvedeki hisseler AKBNK, ASTOR ve BRSAN şekline sıralandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %2,82 prim yaparak, 10.110 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Böylece BİST100 endeksi eylül ayına kuvvetli bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar “borsada yükseliş sürecek mi?” sorusunun cevabını ararken, analistlerden de önemli uyarılar geliyor.

DİPTEN %6,16’LIK TEPKİ!

Son bir haftalık süreçte borsanın gördüğü dip seviyeden %6,16 gibi ciddi bir yükseliş yaşadığını hatırlatan analistler, "Gelinen seviyeler, aynı zamanda son dört haftanın da kritik direnç seviyelerine işaret ediyor. Bu sebeple 10.100-10.200 direnç bölgesi dikkatle takip edilmeli. Bu bölge aşılırsa 10.500 yolculuğu da başlayabilir” diyor.

10 BİN KRİTİK DESTEK

BİST100 endeksinin 10 bin üzerinde “kalıcı” olmasının pozitif bir işaret olacağını aktaran analistler, “Kâr satışı gelirse, 10.000-9850 ilk destek olarak izlenecek. Cuma günü Fitch beklentilerinin alınmaya başlandığı görülüyor. Bununla birlikte aylık enflasyonda düşüş eğilimi görülürse, faiz indirimi beklentisi de artacak” şeklinde konuşuyor.

ZİRVESİNE YAKIN HİSSELER

Son bir haftalık süreçte BİST30 kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında; gördüğü zirve seviyeye en yakın ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

-Akbank: 61,45 TL

-ASTOR Enerji: 78,00 TL

-Borusan Boru: 416,25 TL

-Yapı Kredi Bankası: 33,06 TL

-Ereğli Demir Çelik: 49,30 TL

DİBİNE YAKIN HİSSELER

Yine son bir haftalık süreçte BİST30 şirketleri arasında, gördüğü dip seviyeye yakın ilk 5 hisse ise şunlar:

-Koza Altın: 25,58 TL

-PETKİM: 23,44 TL

-Kardemir D: 23,44 TL

-Alarko Holding: 97,85 TL

-Kontrolmatik: 50,15 TL