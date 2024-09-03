Uzman isimden kritik uyarılar! Altındaki düşüş alım fırsatı mı?

Altında son dakika! 3 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2722 TL’den güne başlıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “FED’den 0,25’lik faiz indirimi beklentisi fiyatlara dahil. İsrail’de savaş karşıtı protestolar artıyor. İçeride düğün mevsimi bitti. Döviz kurları geriliyor. Bu sebeplerle düşen altında orta ve uzun vadeli alım düşünülebilir. Cuma günü ABD’de istihdam verileri beklentiden kötü gelirse, altında yön yukarı dönebilir” diye konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım enstrümanı olan altın eylül ayına daha zayıf bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda ons fiyatının 2500 doların altına çekilmesi ve içeride döviz kurlarında yaşanan gerileme; gram altın fiyatlarında da kendini gösteriyor.

3 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada işlem gören 3 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2722 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2755-2795 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4565 TL, yarım altın 9 bin 120 TL ve tam altın da 18 bin 180 TL’den satılıyor.

3 EYLÜL 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2495 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksi 101,65 ve ABD 2 yıllık tahvil faizi %3,92 seviyesinde yatay görünümünü koruyor. CME FED Watch anketine bakıldığında FED’den bu ay çeyrek puanlık faiz indirimi %69 ihtimalle “daha ağırlıklı” fiyatlanıyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın için 2470-2485 dolar bandı kritik destek olarak öne çıkarken, gram tarafında da 2700 TL’nin korunması önemseniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “FED’den 0,25’lik indirim fiyatlara dahil ancak cuma günü daha zayıf istihdam verileri gelirse 0,50 indirim ihtimali artar” dedi.

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?

Daha yüksek bir faiz indirimi ihtimali halinde onsta 2540 dolara doğru hareketliliğin yaşanabileceğini aktaran Yıldırımtürk, “İsrail’de savaş karşıtı protestolar artıyor. İçeride düğün mevsimi bitti. Döviz kurları geriliyor. Bu sebeplerle gerileyen altında orta ve uzun vadeli alım düşünülebilir” diye konuştu.