Piyasalar OVP’ye nasıl tepki verdi? Dolarda dikkat çeken hareketler

Piyasalarda son dakika! Ekonomi cephesinde merakla beklenen OVP açıklandı. Büyüme ve enflasyon tahminlerinde olumlu beklentiler öne çıkarken, döviz kurlarında gerileme yaşandı. Güne 34,03 TL’den başlayan dolar 33,95 TL’ye kadar geriledi. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %0,48 düşüşle 9936’dan kapandı. Gram altın ise ons tarafında yaşanan yükselişle birlikte, dövizdeki gerilemeden etkilenmeyerek yatay seyrini korudu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasaların merakla beklediği Orta Vadeli Plan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bugün açıklandı. 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’de büyüme hedeflerine bakıldığında, söz konusu üç yılda sırasıyla %4, %4,5 ve %5 tahminleri öne çıktı. Enflasyon tarafında ise yine aynı yıllarda %17,5, %9,7 ve %7 tahminleri, OVP’de kendine yer buldu.

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DOLAR 34 TL’NİN ALTINDA

OVP’nin açıklandığı gün dolarda dikkat çeken hareketler yaşandı. Güne 34,03 TL’den başlayan dolar, bankalar arası piyasada akşam saatlerinde 33,95 TL’ye kadar geriledi. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,85-33,95 TL alım ve satım aralığına kadar geriledi.

GRAM, ONSTAN DESTEK BULDU

Ons altında bugün, ABD’den gelen özel sektör istihdam verisinin beklenti altında kalmasıyla birlikte 2500 doların üzerine doğru hareketlilik yaşandı. Gram altın fiyatı ise dövizdeki gerilemeye rağmen, onstan bulduğu destekle birlikte 2735 TL’ye yakın yatay görünümünü korudu. Kapalıçarşı’da ise gram satış fiyatı 2807 TL’ye geriledi. Çeyrek altın, akşam saatlerinde 4 bin 580 TL’den satılıyor.

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BORSADA SINIRLI DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugünkü işlemlerde %0,48 düşüşle birlikte 9936 puandan kapanış yaptı. Endeks gün içinde 10.040 puanı test etse de psikolojik 10 bin seviyesinin üzerinde tutunamadı. Bugün banka ve holding hisseleri satıcılı seyrederken; PETKİM, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir hisselerinin primli olması dikkatlerden kaçmadı.

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DOLAR VE BORSA BEKLENTİLERİ

Analistler; “OVP hedefleri kapsamında enflasyonda düşüşü sağlamak için, hayata geçirilecek politikalar ve alınacak kararlar da bu süreçte önemli olacak. Döviz kurlarının stabil seyredeceği izlenimi öne çıkıyor. Kısa vadede BİST100 endeksinde ise 9850 desteği önemli olacak” görüşünü dile getiriyor.