Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geliyor

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine büyük bir indirim geliyor. Peki benzinin litresi kaç lira olacak? İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 72 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü.

BENZİNE İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 83 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

5 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.31 TL

İstanbul (Anadolu): 43.19 TL

Ankara: 43.62 TL

İzmir: 44.08 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.23 TL

İstanbul (Anadolu): 43.16

Ankara: 43.62 TL

İzmir: 44.13 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.