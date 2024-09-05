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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervlerinde 1 milyar dolarlık düşüş! İşte kasadaki para

Merkez Bankası rezervlerinde 1 milyar dolarlık düşüş! İşte kasadaki para

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervleri 29 Ağustos haftasında 1 milyar 40 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 149 milyar 373 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 89 milyar 329 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 90 milyar 715 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 

Bu dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar artışla 59 milyar 698 milyon dolardan, 60 milyar 43 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde 1 milyar dolarlık düşüş! İşte kasadaki para - 1. Resim

TOPLAM REZERVLER 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar azalarak 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara indi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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