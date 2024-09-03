Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? Morgan Stanley'den dikkat çeken analiz 

Enflasyonda düşüş devam ederken Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Vatandaşların yakından takip ettiği konuyla ilgili dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den dikkat çeken bir analiz geldi. İşte detaylar...

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Merkez Bankası son 5 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakıyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte faiz indiriminin ne zaman başlayacağı merak edilirken, konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

MORGAN STANLEY'DEN TÜRKİYE ANALİZİ

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'ye ilişkin bir analiz yayımlandı. Analizde Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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MERKEZ BANKASI BU YIL FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın iç talepte yaşanan yavaşlamanın hızı konusunda rahat olduğu değerlendirmesinde bulundu ve bu yıl politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği yönündeki beklentisini korudu.

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası Morgan Stanley'in Hande Küçük imzalı değerlendirmesinde, “Bugünkü enflasyon verisi TCMB’nin yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uyumlu olsa da, hizmet enflasyonunun halen yüksek ve yapışkan seyretmesi ve son enerji fiyat artışlarının potansiyel yansımaları, bize göre TCMB’nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesine ve iletişimde sıkılaştırma eğilimini korumasına yol açacaktır” ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum, PPK’nin geçen aydan itibaren hizmet enflasyonuna ve geniş tabanlı enflasyon beklentilerine yaptığı vurguyu artırmasıyla uyumlu olacaktır. TCMB’nin son dönemde aldığı makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerinin, büyümede süregelen zayıflamaya rağmen finansal koşulların sıkı tutulmasına yönelik kararlılığın altını çizmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.”

2024 VE 2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

TCMB'nin iç talepteki yavaşlamanın ivmesi konusunda rahat göründüğü değerlendirmesi yapılan notta, “TCMB analistleri tarafından 2. çeyrek GSYH’ye ilişkin olarak bugün erken saatlerde yayınlanan bir blog yazısında, köprü günlerinin zayıf sanayi baskısı üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, ekonomik faaliyetin ana eğiliminde dezenflasyonu destekleyecek şekilde ılımlı ancak kademeli olarak artan bir düşüş olduğu sonucuna varıldı. Yavaşlayan iç talebin aylık enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin, uygulanan enerji zamlarının ve okula dönüş fiyatlandırmasının etkisinin geçmesiyle birlikte ekim ayından itibaren daha görünür hale geleceğine inanıyoruz. Yıllık enflasyon tahminimizi 2024 yıl sonu için yüzde 42,4 ve 2025 yıl sonu için yüzde 25,2 olarak koruyoruz” değerlendirmeleri yapıldı.