Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ağustos ayı rakamları açıklandı! Enflasyonda büyük düşüş

Ağustos ayı rakamları açıklandı! Enflasyonda büyük düşüş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ağustos ayı rakamları açıklandı! Enflasyonda büyük düşüş

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE geçen ay yüzde 2,49 artarken, yıllık bazda yüzde 51,97'ye geriledi. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 61,78 oranındaydı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %120,81 ile eğitim oldu.

Ağustos ayı rakamları açıklandı! Enflasyonda büyük düşüş - 1. Resim

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU ANA GRUP EĞİTİM

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,34 ile eğitim oldu.

Ağustos ayı rakamları açıklandı! Enflasyonda büyük düşüş - 2. Resim

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK %50,87, AYLIK %2,88 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,79 olarak gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çin'de katliam gibi kaza! Okul servisi öğrencileri ezdiOkul çantası hazırlarken dikkat: Kitapların yerleştirilme sırası bile önemli!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Günlük 1.000 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar! 10 dönümlük bahçeyi tek başına hasat ediyor - Ekonomi1.000 TL'ye çalışacak eleman bulamıyorBİST100’de yükseliş sürecek mi? İşte dibine ve zirvesine yakın hisseler - Ekonomiİşte dibine ve zirvesine yakın hisselerUzman isimden kritik uyarılar! Altındaki düşüş alım fırsatı mı? - EkonomiAltındaki düşüş alım fırsatı mı?Dikkat çeken KKM detayı! Dolar neden düştü? - EkonomiDikkat çeken KKM detayı! Dolar neden düştü?Satışlar artarak sürüyor! Tapudan hazineye 50,8 milyar lira - EkonomiTapudan hazineye 50,8 milyar liraGİB internet sitesinden duyurdu! Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede süre uzatıldı... - EkonomiGİB internet sitesinden duyurdu, mücbir sebep hali uzatıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...