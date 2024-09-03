Kiracılar dikkat! Eylül zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 10:17 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara eylülde yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, bu ay iş yeri ve konut kiralarına en fazla yüzde 64,91 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları...

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