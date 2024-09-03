Kiracılar dikkat! Eylül zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara eylülde yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, bu ay iş yeri ve konut kiralarına en fazla yüzde 64,91 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları...
Fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona erdi. Böylece kira zamlarında tavan fiyat yeniden 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenmeye başlandı.
EYLÜL AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık yüzde 51,97 oldu. Ağustos ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayında kiralara en fazla yüzde 64,91 oranında zam yapılacak.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
- Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
- Zam oranı: %64,91
- Zam bedeli: 6.491 lira
- Zamlı kira bedeli: 16.491 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.789 lira
Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.087 lira
Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.385 lira
Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.683 lira
Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 32.982 lira
Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.227 lira
Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.473 lira
Kaynak: Türkiye Gazetesi