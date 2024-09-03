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Haberler > Ekonomi > Kiracılar dikkat! Eylül zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları

Kiracılar dikkat! Eylül zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kiracılar dikkat! Eylül zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara eylülde yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, bu ay iş yeri ve konut kiralarına en fazla yüzde 64,91 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları...

Fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona erdi. Böylece kira zamlarında tavan fiyat yeniden 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenmeye başlandı.

EYLÜL AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık yüzde 51,97 oldu. Ağustos ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayında kiralara en fazla yüzde 64,91 oranında zam yapılacak. 

Kiracılar dikkat! Eylül zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları - 1. Resim

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
  • Zam oranı: %64,91
  • Zam bedeli: 6.491  lira
  • Zamlı kira bedeli: 16.491 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.789 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.087 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.385 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.683 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 32.982 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.227 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.473 lira

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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