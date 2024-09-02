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İstanbul'un enflasyon oranı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un enflasyon oranı belli oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un enflasyonu %61,57 olarak belirlendi. Önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,73, toptan fiyatlar yüzde 0,98 arttı.

İstanbul’da ağustos ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,73, toptan fiyatlar yüzde 0,98 artış gösterdi. İTO verilerine göre önceki yılın ağustos ayına göre perakende fiyatlar yüzde 61,57, toptan fiyatlar ise yüzde 46,87 arttı.

Ağustosta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre konut harcamalarında yüzde 7,06, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,11, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,56 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 3,74 azalış oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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