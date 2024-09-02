Gözler büyüme verisinde! Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün duyurulacak.

Piyasalar, bu ay başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarıyla bunlara yön verebilecek önemli makroekonomik verilerin açıklanmasını bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası ile Rusya Merkez Bankası eylül ayının ikinci haftasında para politikası kararını açıklayacak, ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye merkez bankalarının faiz kararları ise bu ayın üçüncü haftasında belli olacak.

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TÜRKİYE BÜYÜME RAKAMLARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

En son mart ayında politika faizini artıran ve yüzde 50’ye yükselten TCMB, bu ayki para politikasını kararını 19 Eylül’de verecek. Türkiye’de bugün ikinci çeyreğe ilişkin GSYH verileri yayımlanacak. Yarın ağustosa ait üretici ve tüketici enflasyonu verileri kamuoyuyla paylaşılacak. Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya, görünümü ise ‘durağan’dan ‘pozitif’e yükselten Fitch, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmesini 6 Eylül’de açıklayacak.