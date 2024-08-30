Mevduat faizinde görülmemiş makas! Aynı para, aynı vade, 11 bin TL yüksek getiri
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
TCMB tarafından son açıklanan ilave tedbirlerin ardından “mevduat faizleri yükselecek mi” aramaları hızlandı. 30 Ağustos 2024 mevduat faiz oranlarında dikkat çeken rakamlar öne çıktı. Bankalar tarafından sunulan oranlara bakıldığında; en düşük %39 ve en yüksek %54 mevduat faiz oranı görüldü. Makasın bu kadar açık olması, 1 milyon TL mevduatın aylık getirisinde, her iki faiz oranına göre 11 bin 373 liralık bir farkı da beraberinde getirdi.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türk lirasında yaşanan değer kayıplarının son dönemde bir miktar ivmelenmesi üzerine, TCMB tarafından dün kritik adımlar atıldı. Alınan kararlara göre; Türk lirası mevduat payında %45-50 arasında kalan bankalara, aylık 0,8 artış hedefi getirildi. Yüzde 60'ın üzerinde bulunan bankalardan ise bu hedefi korumaları istendi.
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELECEK Mİ?
Söz konusu hedeflerin yakalanması için, bankalarca TL mevduata önerilen mevduat faiz oranlarında bir miktar yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor. TCMB’nin Para Politikası Kurulu metinlerinde; aktarım mekanizmasının daha iyi çalışması için, Türk lirası mevduatları destekleyecek ilave adımlar atılacağı yönünde mesajlar öne çıkmıştı. Dünkü kararlar da bu kapsamda alındı.
EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI
Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda bakıldığında; TL mevduata uygulanan en düşük faiz oranının %39 ve en yüksek oranın %54 olduğu görülüyor. Daha önce de bankadan bankaya mevduat oranları arasında fark bulunuyordu. Ancak politika faizinin %50 seviyesinde bulunduğu da dikkate alındığında, makasın mevduat aleyhine bu kadar fazla açıldığı dikkatlerden kaçmadı.
1 MİLYON LİRANIN AYLIK GETİRİSİ
Oranlardaki bu farklılık üzerine “en yüksek mevduat faiz oranı”, “en yüksek mevduat getirisi” arayışları da hız kazanmış durumda. Mevcut durumda;
-Yüzde 39 oranla (Halkbank) bağlanan 1 milyon TL mevduatın aylık getirisi, 29 bin 569 TL oluyor.
-Yüzde 54 oran (ON Plus) uygulanan 1 milyon TL’nin aylık getirisi, 40 bin 942 TL şeklinde gerçekleşiyor.
Rakamlara bakıldığında, vade ve bağlanan para miktarı aynı olmasına rağmen; getiri farkı 11 bin 373 TL’ye kadar yükseliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi