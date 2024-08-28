Deutsche Bank TL'de uzun pozisyon tavsiyesini yineledi

Deutsche Bank stratejistleri Ağustos ayında TL’de yaşanan zayıflamaya rağmen uzun pozisyon tavsiyelerini yineledi.

Özgür Özel TRT'yi hedef aldı: Onlara bir sürprizim var

Özgür Özel TRT'yi hedef aldı: Onlara bir sürprizim var

Uluslararası bankaların "TL'de kalın" tavsiyeleri sürüyor. Alman devi Deutsche Bank TL’de uzun pozisyon önerisini yineledi.

Aralarında Oliver Harvey’in de bulunduğu kurum stratejistleri dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DAHA AZ DEĞER KAYBI!

Stratejistlerin notunda TL’de önümüzdeki aylarda daha az değer kaybı beklediklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“TL’de Ağustos ayındaki kadar olmasa da nominal değer kaybının devam edebileceğini ve Dolar/TL ’nin forward seviyesinin yüzde 1-2 altında kalacağını düşünüyoruz."

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"OLDUKÇA ÇEKİCİ BİR GİRİŞ NOKTASI"

Banka, politikada beklenmedik bir değişiklik dışında ana riskin daha keskin bir carry girişi veya yurtiçi yerleşiklerin daha fazla Döviz birikimine yol açan birkaç yüksek enflasyon baskısı olacağını belirtti.

Daha önce Türkiye'yi 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak seçen Deutsche Bank Temmuz ayında TL cinsi tahvillerin yatırımcılar için oldukça çekici bir giriş noktası sunduğunu duyurmuştu.