Yerliler 7 haftada 10 milyar dolar aldı! İşte döviz hesaplarını yükselten 4 sebep

30 Ağustos 2024 resmî tatil gününde dolar fiyatı 34,07 TL’den güne başlangıç yapıyor. Kurda 34,00 TL üzerinde ‘kalıcılık’ çabaları öne çıkıyor. Son 7 haftalık süreçte yerlilerin döviz hesaplarının büyüklüğü 162,50 milyar dolardan 172,48 milyar dolara yükseldi. 10 milyar dolarlık bu alımın; KKM’de çözülme, erken faiz indirimi söylentileri, enflasyon beklentilerindeki katılık ve hızlı yabancı işlemlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Döviz piyasalarında dikkat çeken hareketler yaşanırken, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında da (DTH) önemli gelişmeler gözlemleniyor. Yılın ilk yarısında düşüş trendinde hareket eden döviz tevdiat hesaplarında, temmuzla birlikte ibre yukarı döndü.

30 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bugün iç piyasalarda resmî tatil sebebiyle işlemler yapılmıyor. Bankalar arası piyasada 30 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,08 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,95 – 34,05 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kurlarda hafta içinde sığ piyasada 34,40 TL test edilmişti.

AYLIK YÜKSELİŞ %3’E YAKLAŞIYOR

Dolarda özellikle bu hafta 34,00 TL üzerinde “kalıcılık” çabası öne çıkmaya başladı. Ağustos ayı tamamlanmak üzereyken kurdaki artış da geçmiş aylardan daha yüksek, %3’e yakın gerçekleşiyor. Fiyat hareketlerindeki bu eğilim, döviz hesaplarındaki gelişmelere de yansıyor.

10 MİLYAR DOLARLIK ALIM

Bu yıl 5 Temmuz ile biten haftada DTH’ların büyüklüğü, 162,50 milyar dolarla en düşük seviyeye gerilemişti. Ancak 23 Ağustos haftasını da içine alan son 7 haftalık dönemde DHT’lar 172,48 milyar dolara kadar yükseldi. Bunu yaklaşık 5,5 milyar doları kurumsal hesaplardan gerçekleşti.

DTH’LAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Söz konusu dönemde yerlilerin döviz hesapları, yüksek TL mevduat getirisine rağmen 10 milyar dolar arttı. Bu yükselişin; KKM hesaplarındaki çözülme, erken faiz indirimi söylentileri, enflasyon beklentilerindeki katılık ve ‘carry trade’ kaynaklı hızlı yabancı işlemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

KKM’DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bu arada KKM hesaplarından geçen hafta da 40 milyar TL çıktı. Toplam KKM büyüklüğü 1,62 trilyon TL’ye geriledi. Sadece temmuz ayında KKM’den 6,8 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Şirketlere vergi avantajının son bulması ve bireysel hesaplara stopaj getirilmesi, KKM’de çözülmeyi hızlandırdı.