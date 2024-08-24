6,5 milyarlık dövizi kim aldı? Dolarda aylar sonra bir ilk

Dolarda yükseliş, mart ayından bu yana “aylık bazda” TÜFE’nin gerisinde kalıyordu. Ancak son günlerde dövizdeki hareketle birlikte tablo değişiyor. Ağustosta %2,5 civarında beklenen TÜFE’ye karşılık, dolarda da aylık prim %2,5’e yaklaştı. Bu arada döviz hesapları son 6 haftada 6,5 milyar dolar yükseldi. KKM’deki çözülme hızlanırken, DTH’larda gerçekleşen artışın 3,57 milyar doları, kurumsal hesaplardan kaynaklandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Merkez Bankası tarafından sıkı para politikası sürdürülmesine rağmen, son günlerde kurlarda yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Ancak yılın geride kalan yaklaşık 8 aylık döneminde “reel olarak değerli TL” teması bozulmadı. Dolar 33,95 TL’den geçen haftayı tamamlarken, yıl başından bu yana yaklaşık %15 oranında yükseldi.

İlgili Haberler Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Alman banka tahminini paylaştı

7 AYLIK TÜFE %28,76

Yılın ilk 7 ayında enflasyon %28,76 artarken, TL mevduatın getirisi aynı dönemde yaklaşık %26 oldu. Bu tabloda dolar açık ara geride kaldı.

Bu arada nisan ayını 32,41 TL ve mayıs ayını 32,23 TL’den tamamlayan dolar, söz konusu iki ayda yükselmedi. Haziranda %1,65 ve temmuzda %1,25 artan dolar, geçen ay 33,18 TL’den kapandı. Ağustosun son haftasına girerken dolar, bu ay yaklaşık %2,35 prim yaptı.

Kurda yaşanan bu artışla birlikte, aylar sonra bir ilk de yaşanacak gibi görünüyor. Ağustosta aylık TÜFE beklentileri %2,5 civarında oluşuyor. Böylece dolarda bu ayki artış, aylık enflasyona yaklaşıyor.

ŞİRKETLER DAHA ÇOK ALDI

Son iki aylık süreçte yarı yıl zamları enflasyonist beklentileri bir miktar bozarken, ekonomide soğuma sinyalleri de erken faiz indirimi tartışmalarını başlattı. Bu tabloya döviz dönüşümlü KKM hesaplarından hızlı çıkışlar da eklendi. Döviz tevdiat hesapları (DTH) son 6 haftada 162,50 milyar dolardan 169 milyar dolara çıktı ve 6,5 milyar dolarlık artış yaşandı. TCMB verilerine göre bu talebin 2,93 milyar doları bireysel hesaplardan, 3,57 milyar doları kurumsal hesaplardan geldi.

İlgili Haberler Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

ENFLASYONA ETKİSİ NE OLUR?

Ekonomistler; TÜFE ile doların başa baş gitmesiyle ilgili olarak “Bir süredir iş dünyasının bu yönde talebi vardı. Şu anda bu talepler gerçekleşiyor gibi görünüyor. Öte yandan kurlar uzun süredir yatay seyrediyor. Bu sebeple bir miktar yükselişin enflasyona etkisi de aynı oranda gerçekleşmeyebilir” diye konuşuyor.