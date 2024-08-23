Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Alman banka tahminini paylaştı 

Dolar 34 lira sınırında hareketini sürdürürken, herkes kurun yıl sonunda kaç lira olacağını araştırıyor. "Dolar yükselecek mi, düşecek mi?" sorusu en çok araştırılan konulardan biri. Alman bankacılık devi Commerzbank, yıl sonu dolar/TL tahminini açıkladı.

Almanya merkezli Commerzbank, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir analiz yaptı. TL'ye ilişkin beklentilerini paylaşan banka, yıl sonu için Türkiye'yi daha kötü bir senaryonun beklediğini belirtti.

Commerzbank, enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve kamuoyunun ekonomiye ilişkin algısının kötüleşmesi nedeniyle Türk Lirası'nın daha da zayıflayacağını öngörüyor.

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ENFLASYON VURGUSU

Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine atıfta bulunarak, enflasyon beklentilerinin arttığını vurguladı.

Ghose, Türkiye'de enflasyonu kontrol altına almak için maliye politikasının uzun bir ekonomik gerilemeyi kabullenmesi gerektiğini belirtti.

FAİZ ARTIRIMI ÇÖZÜM MÜ?

Bu tür bir ekonomik yavaşlama olmadan, Merkez Bankası'nın faiz artırımları veya diğer düzenleyici reformlar yapmasının anlamsız kalacağını ifade eden analist, bu politikaların tek başına yeterli olmayacağını savundu.

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DOLAR YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLACAK?

Ghose, dolar/TL kurunun mevcut 33,9181 seviyesinden yıl sonuna kadar 35 TL seviyesine çıkmasını beklediğini belirtti.