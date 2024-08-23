Piyasada hareketli cuma! Dolar zirvede, borsada şok düşüş
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Piyasalarda son dakika! Haftanın son işlem gününde dolar, bankalar arası piyasada da ilk defa 34,00 TL’yi görerek zirve yaptı. Borsa ise bugünkü işlemlerde kritik 9700 desteğini aşağı kırdı ve 9668’den kapandı. Analistler, yabancı satışlarının devam ettiği piyasada dövizde tansiyonun yükseldiğini ve hisseler üzerinde baskının arttığını belirtiyor. 9700’ün altında kalıcılık halinde, borsada satışların hız kazanabileceği de ifade ediliyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar, hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. İç piyasalarda TCMB, politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı. Sıkı para politikasına da “devam” mesajı verdi. Küresel piyasalarda ise Jackson Hole Sempozyumunda konuşan FED Başkanı Powell, “Para politikasını ayarlama zamanı geldi” diyerek, eylülde faiz indirimini teyit etti.
BORSADA SATIŞLAR HIZLANDI
Hafta boyunca kritik 9700 desteğinin üzerinde tutunan BİST100, bugün akşama doğru gelen satışların etkisiyle birlikte bu desteği de aşağı kırdı. Endeks, %2,55 değer kaybederek 9668’den kapanış yaptı. Analistler, gelecek hafta 9700 altında kalıcılık halinde, 9200-9300 seviyelerine varabilecek geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor.
DOLAR 34 TL’Yİ GÖRDÜ
Bankalar arası piyasada dolar, bugün ilk defa 34,00 TL’yi test ederek zirve yaptı. Powell’dan gelen mesajların ardından kur 33,97 TL’ye geriledi. Son günlerde daha yukarıdan fiyatlamalara sahne olan Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler, akşam saatlerinde 34,09 satış fiyatı ile devam ediyor.
EYLÜLDE BEKLENTİLER
Analistler, son dönemde gelen makroekonomik verilerin durgunluğa işaret ettiğini belirterek, “Bu da hisselerde bir beklenti ve heyecan bırakmıyor. Yabancıların satışı da kurlarda tansiyonu yükseltiyor. Yine de eylül ile birlikte gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimi sürecine başlaması ve Fitch’ten muhtemel bir not artışı, piyasaya biraz moral olabilir” görüşünü dile getiriyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi