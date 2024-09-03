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Haberler > Ekonomi > Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişecek

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Bu gece yarısından itibaren oto gaza büyük bir zam geliyor. Peki LPG'nin litresi kaç lira olacak? İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren tabela bir kez daha değişecek. 

OTO GAZA ZAM 

4 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere oto gaza büyük bir zam geliyor. Benzin ve motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişecek - 1. Resim

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Oto gazın litre fiyatı 1 lira 30 kuruş artacak. Zammın ardından oto gazın litresi 25 lira seviyelerine çıkacak. 

3 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.22 TL
İstanbul (Anadolu): 43.11 TL
Ankara: 43.53 TL
İzmir: 44.03 TL

 

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.15 TL
İstanbul (Anadolu): 43.08
Ankara: 43.56 TL
İzmir: 44.08 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 23.73 TL
İstanbul (Anadolu): 23.19 TL
Ankara: 23.74 TL
İzmir: 23.49 TL

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişecek - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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