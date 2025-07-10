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Karadeniz'de ilk ve tek olacak! Sinop'ta kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karadeniz&#039;de ilk ve tek olacak! Sinop&#039;ta kuruluyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Sinop'ta önemli bir proje hayata geçiriliyor. Karadeniz'in ilk ve tek yat limanı Sinop'ta kurulacak. Projeyle ilgili konuşan Vali Mustafa Özarslan, "Bu yatırım sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği de esas alıyor." dedi.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Karadeniz’in ilk ve tek yat limanı Sinop’ta kuruluyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında hayata geçirilecek olan proje, bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkı sağlayacak.

YAT SAHİPLERİ ARASINDAKİ KRİZ SONA ERECEK

Karadeniz sahil şeridinde benzeri olmayan bu yatırımın, Sinop’un stratejik konumunu güçlendirmesi ve bölgesel turizmi canlandırması bekleniyor. Aynı zamanda, uzun süredir balıkçılar ile yat sahipleri arasında yaşanan alan kullanım gerilimlerinin de bu yatırımla birlikte sona ereceği ifade edildi.

Karadeniz'de ilk ve tek olacak! Sinop'ta kuruluyor - 1. Resim

"BU YATIRIM SADECE EKONOMİL DEĞİL" 

Vali Mustafa Özarslan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yatırım sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği de esas alıyor. Sosyal içermeye önem veren, çevreye duyarlı bir anlayışla hayata geçirilecek. Sinop’un eşsiz doğasında çalışma ve yaşam olanakları sunacak olan yatırımcılarımız, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki özel desteklerden de yararlanabilecek" dedi.

Yat limanı projesinin hayata geçmesiyle birlikte Sinop, Karadeniz'de yat turizminin merkezi haline gelmeye aday olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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