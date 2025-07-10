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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi yükseliş! Kasadaki para 1 haftada 10 milyar dolar arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi yükseliş! Kasadaki para 1 haftada 10 milyar dolar arttı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervlerinde 4 Temmuz haftasında büyük bir artış oldu. Toplam rezervler 9 milyar 986 milyon dolar artarak 164 milyar 397 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 4 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artışla 79 milyar 786 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 71 milyar 95 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ NE KADAR? 

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 295 milyon dolar yükselişle 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi artış! Kasadaki para 1 haftada 10 milyar dolar arttı - 1. Resim

TOPLAM REZERVLERDE BÜYÜK ARTIŞ 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
4.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
27.06.202583.31671.095154.411
04.07.202584.61179.786164.397
Kaynak: Anadolu Ajansı

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