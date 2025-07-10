Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altın, Borsa İstanbul, KMKTP, Fiyat Artışı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 295 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 295 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 246 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM HACMİ NE KADAR? 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 798 milyon 236 bin 181,35 lira, işlem miktarı ise 186,07 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 859 milyon 320 bin 235,72 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Akbank ve Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
24 yaşındaki gencin acı ölümü! Babası ''Uyanamadığım bir kabus...'' diyerek anlattıSerdar Akinan'ın 'Fahrettin Altun' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kastamonu'dan dünyaya yayılıyor… Üretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak” - EkonomiÜretici fiyatından memnun! “Bol kazançlı bir sezon olacak”Karadeniz'de ilk ve tek olacak! Sinop'ta kuruluyor - EkonomiKaradeniz'de ilk ve tek olacak! Sinop'ta kuruluyorBankacılık sektörünün mevduatı azaldı - EkonomiBankacılık sektörünün mevduatı azaldıMerkez Bankası rezervlerinde tarihi artış! Kasadaki para 1 haftada 10 milyar dolar arttı - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde tarihi artış!Yüz milyonlarca lira... Türkiye'den Google'a rekor ceza - EkonomiTürkiye'den Google'a rekor cezaKur korumalı mevduattan 9 milyar liralık çıkış - EkonomiKur korumalı mevduattan 9 milyar liralık çıkış
Sonraki Haber Yükleniyor...