Google'a rekor ceza: Rekabet Kurulu Google'a neden ceza kesti?

Türkiye Rekabet Kurumı, teknoloji devi Google'a karşı aldığı kararla gündeme damga vurdu. Kurum, Google'ın Türkiye'deki yerel arama hizmetleri alanında yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek rekor bir para cezası kesti. Ceza tutarı ise 355,1 milyon lira olarak açıklandı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Google'ın 'İşletme reklamlarının' yeni tasarımlarına yönelik başlatılan soruşturmada yükümlülüklere aykırılık tespit edildiği saptandı.

Google'a verilen ceza, Türkiye'de teknoloji sektöründe verilen en yüksek miktarda ceza olarak kayıtlara geçti. Google'a verilen cezanın ardından itiraz hakkının bulunduğu bildirildi. Peki, Rekabet Kurulu Google'a neden ceza kesti? İşte tüm ayrıntılar...

REKABET KURULU GOOGLE'A NEDEN CEZA KESTİ?

Rekabet Kurulu tarafından Google'a 355,1 milyon lira ceza kesildi. Rekabet Kurumunun internet adresinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, Google'ın '"işletme reklamları" adını verdiği yeni tasarımlarının, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda Kurul tarafından getirilen yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, "Google'a yükümlülükleri yerine getirmediği için 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için 10 binde 5'i oranında olmak üzere toplamda 355 milyon 143 bin 672 lira idari para cezası uygulandı." ifadesi kullanıldı.

2021 yılında verilen kararda, Google'ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinden daha avantajlı şekilde öne çıkardığının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca firmaya yaklaşık 296 milyon lira para cezası verildiği altı çizilerek şirketten rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni tasarım sunulması istenildi.

Açıklamada, rekabetçi endişeleri hafifletmek amacıyla Google'ın tavsiye sunduğu uyum sürecinin devam ettiğinin belirterek, şunlar kaydedildi:

"'İşletme reklamları' adıyla sunulan ve soruşturma konusu tasarımlarla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımların Google tarafından uygulamaya alındığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak, tasarımın uygulamada kaldığı süre için Google'a günlük idari para cezası verildi."