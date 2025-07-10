Yüz milyonlarca lira... Türkiye'den Google'a rekor ceza

Rekabet Kurumu, Google'a yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği gerekçesi ile yüz milyonlarca liralık ceza kesti. İşte detaylar...

Rekabet Kurulu, Google'a yükümlülüklere aykırı davrandığı için ceza kesti.

Google'ın "İşletme Reklamları" adını verdiği yeni tasarımlarının, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda Rekabet Kurulu tarafından getirilen yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği tespit edildi. Bu kapsamda Google'a 355 milyon lira ceza kesildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Rekabet Kurulunun (Kurul) 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, Google’ın kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş, Google hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedilmişti.

CEZA NEDEN KESİLDİ?

Kurul tarafından ayrıca Google’a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirilmişti. Bu kapsamda Google’ın, rakip yerel arama hizmetlerini ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı şekilde konumlandırmaması gerekmekteydi. Bu doğrultuda GOOGLE, yerel arama hizmetleri pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaraf etmek için yeni tasarımları içeren çeşitli uyum önerilerini sundu. Uyum sürecine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler devam ederken, Google’ın “ücretli sponsorlu reklam” etiketi altında, “İşletme Reklamları” olarak adlandırılan ve soruşturma konusu yerel arama tasarımlarıyla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımlar uyguladığı tespit edildi.

355 MİLYON 143 BİN LİRALIK CEZA

Bu kapsamda Kurulun 26.06.2025 tarihli toplantısında;

Google tarafından piyasaya sürülen yeni tasarımların (İşletme Reklamlarının), Kurulun 08.04.2021 tarihli ve 2120/248-105 sayılı kararında hükme bağlanan;

“a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına”

şeklindeki yükümlülüğe aykırılık teşkil ettiği,

Bu nedenle Google’a 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca her gün için 2024 yılı gayri safi gelirinin on binde beşi oranında olmak üzere toplam 355.143.671,89 TL idari para cezası verilmesine

25-23/562-362 sayı ile karar verildi."