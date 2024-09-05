Bitcoin’de İsviçre heyecanı! Rusya'nın ardından bir ülke daha...

Bitcoin’de son dakika! Son günlerde NVIDIA başta olmak üzere teknoloji hisselerindeki ivme kaybından negatif etkilenen BTC fiyatı, 5 Eylül 2024 işlemlerinde 57 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu arada önemli finans merkezlerinden İsviçre’de Kantonalbank, kripto para piyasalarına giriş yaptı ve ülkede bu alanda bir ilk oldu. Böylece İsviçre’de park eden büyük paranın da kripto piyasalara erişimi için resmi bir kanal açıldı.

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de son aylarda gözlemlenen zayıf performansa rağmen, her geçen gün daha fazla ülkenin ilgisi bu piyasalara kayıyor. Eylül başında yaptırımları aşmak üzere Rusya’nın ödemelerde kripto para denemelerine başlamasının ardından, bir başka ülkeden daha önemli bir adım geldi.

İSVİÇRE DE PİYASAYA GİRDİ

İsviçre'nin 4’üncü büyük bankası Zürih Kantonalbank; Crypto Finance AG ile iş birliğine giderek, kripto para piyasasına resmen giriş yaptı. İsviçre bankası, şu anda ABD’de ETF’leri işlem gören Bitcoin ve Ethereum içim yatırım imkânı sunacak. Böylece ülkede park eden büyük sermaye birikimleri için de kripto para piyasalarına resmi erişim kanalı açıldı.

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5 EYLÜL 2024 BTC FİYATI

Bu arada küresel piyasalarda 5 Eylül 2024 BTC fiyatı 57 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Son günlerde Nvidia başta olmak üzere ABD’li teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı, kripto piyasalarda da moralleri bozuyor. Kısa vadede 56 bin 500 dolar destek olarak izlenirken, 58 bin 500 dolar direnç olarak öne çıkıyor.

POZİTİF BEKLENTİ

Analistler; yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamlarının tahminlerin altında kalması halinde, FED’den yarım puanlık faiz indirimi beklentisinin artabileceğini ve bu durumun BTC için bir katalizör olabileceğini belirtiyor.

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NEGATİF BEKLENTİ

Ancak 9 gündür 60 bin doların altında kapanış yapan BTC’de satış opsiyonlarının arttığı; bunun, piyasada bir düşüş beklentisi göstergesi olduğu uyarıları da yapılıyor. ABD’li teknoloji hisselerinin gelecek dönem performanslarına yönelik endişeler yükseldiği için, BTC’de kalıcı yükselişin şimdilik destek bulamadığı ifade ediliyor.