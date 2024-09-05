Dolarda OVP etkisi nasıl olacak? Gözler enflasyon ve büyümede!

Dolarda son dakika! 5 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,03 TL’den güne yatay bir başlangıç yapıyor. TCMB tarafından son alınan zorunlu karşılık ve KKM tedbirleri TL’ye destek oluyor. Öte yandan piyasada gözler OVP’ye çevrildi. Özellikle büyüme ve enflasyon beklentilerine dair revizyonlar takip ediliyor. Söz konusu iki göstergeye ilişkin tahminler; para politikası ve döviz kurlarının geleceğine dair önemli ip uçları verebilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankası tarafından alınan son tedbirlerle birlikte döviz kurlarında stabil görünüm devam ediyor. Geçen hafta zorunlu karşılıkların artması, gecelik faizleri %53 ile zirveye taşıdı. Bu gelişme TL’ye destek oluyor. KKM hesaplarında sürenin uzatılması ise tasfiye sürecinin zamana yayılmasını beraberinde getirdi. Bu gelişmeyle birlikte de döviz talebi dizginlendi.

5 EYLÜL 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 5 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,03 TL’den, güne yatay bir başlangıç yapıyor. Kısa vadede dolarda 34,09 TL direnç ve 33,93 TL destek olarak izlenmeye devam ediyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise bugünkü işlemler 34,01-34,11 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

GÖZLER OVP’YE ÇEVRİLDİ

Piyasalar, bugün açıklanacak Orta Vadeli Plana odaklandı. OVP'de bazı güncellemeler beklenirken, özellikle enflasyon ve büyüme tahminleri yakından izleniyor. İki makroekonomik göstergede yapılacak revizyonlar; gelecekte para politikası ve döviz kurlarının seyrine yönelik önemli ip uçları verebilecek.

2023’TE HEDEFLER NASILDI?

Geçen sene açıklanan OVP’de; büyüme için 2025 yılında %4,5 ve 2026 yılında %5 tahmini öne çıkmıştı. Enflasyonda ise söz konunu yıllar için sırasıyla %15,2 ve %8,5 tahminleri paylaşılmıştı. Bu yılki OVP’de büyümede sınırlı da olsa aşağı revizyon ve enflasyonda ise daha yakın hedefler bekleniyor.

TCMB’NİN HEDEFLERİ

Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ikinci enflasyon raporuna göre; TÜFE’nin 2024 yılında yüzde 38’e, 2025’te yüzde 14’e ve 2026’da yüzde 9 ile tek haneye gerilemesi hedefleniyor. Bu hedefler, para politikasında sıkı duruşun ve “değerli TL” temasının korunacağı yönünde beklentileri öne çıkarmıştı.