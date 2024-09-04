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Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu

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Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu

Ekonomi Haberleri

Bitcoin’de son dakika! 4 Eylül 2024 BTC fiyatı 55 bin 600 dolara kadar geriledi. Ardından tepki alımlarıyla birlikte fiyatlarda 56 bin 500 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Japonya Merkez Bankası Başkanının tekrar faiz artışından söz etmesi üzerine USD/JPY paritesi 145,00 sınırına çekildi. ABD borsalarının ardından bu sabah Japonya borsasında da düşüşler %4’e yaklaştı. NVIDIA’da %10’a yaklaşan düşüş de moralleri bozarak, BTC’de düşüşü tetikledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para piyasalarında hafta ortası işlemlerde dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Son 24 saatlik süreçte piyasanın en büyük para birimi Bitcoin’de yüzde 4 gerileme öne çıkarken; Ethereum da yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Alt coinlerde de benzer düşüşler yaşanıyor.

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu - 1. Resim

4 EYLÜL 2024 BİTCOİN FİYATI

Küresel borsalarda dün 59 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin, bugünkü işlemlerde 55 bin 600 dolara kadar geriledi. 4 Eylül 2024 BTC fiyatı sabah saatlerinde 56 bin 500 dolara yakın seyrediyor. BTC aynı zamanda kritik destek olarak da öne çıkan 56 bin 500 dolar seviyesinin korunması önemseniyor.

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu - 2. Resim

4 EYLÜL 2024 ETHEREUM FİYATI

Piyasanın ikinci büyük para birimi olan Ethereum da bugün 2300 dolar sınırına kadar geriledi. Ardından gelen bir miktar tepki alımlarıyla birlikte fiyatlar 2370 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Dünkü işlemlerde en yüksek 2550 doları gören ETH için de 2300 dolar kritik destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu - 3. Resim

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin’de yaşanan son düşüşte 2 sebep öne çıkıyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, ekonomide gidişata göre tekrar faiz artışı olabileceğini belirtti. Bunun üzerine USD/JPY paritesi 147,00 seviyesinden 145,50 sınırına kadar geriledi. Bu sabah Japonya borsasında da değer kayıpları %4’e yaklaştı.

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu - 4. Resim

NVIDIA’DA ŞOK DEĞER KAYBI

Öte yandan beklenti altında kalan ABD ekonomik verilerinin etkisiyle birlikte dün ABD borsalarında sert düşüşler yaşandı. Kripto paraların yakından korelasyon sergilediği NVIDIA hissesi de %9,53 gibi yüksek bir oranda geriledi. Yaşana gelişmeler, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda satışları artırdı.

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu - 5. Resim

60 BİN DOLARI GEÇER Mİ?

Analistler; FED’in yaklaşan faiz indirimi ve son dönemde BTC’lerin soğuk cüzdanlara taşınmasına rağmen Bitcoin’de değer kayıpları yaşandığına dikkat çekerek, “Trump’ın, ABD Başkanı seçilmesine dair belirsizliklerin de devam ediyor olması, BTC’de 60 bin dolar üzerinde kalıcılığı desteklemedi” diyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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