Dikkat çeken FED detayı! Altında ‘yarım puan’ umudu yükseliyor

Altında son dakika! 4 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2728 TL ve ons altın fiyatı 2495 dolardan güne başlıyor. ABD’de imalat sanayi verileri düşük gelerek, yeniden resesyon endişelerini yükseltti. FED’den 18 Eylül’de yarım puanlık faiz indirimi tahmini de son haftalarda ilk defa %40’ın üzerine çıktı. Bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin de beklenti altında kalması halinde “zayıf dolar-güçlü altın” senaryosunun daha belirgin öne çıkacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında ABD verileri ve FED beklentilerine bağımlı süreç devam ediyor. İç piyasalarda ise gram altın için döviz kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Bu hafta boyunca 2500 doların altında seyreden ons altın, dünkü işlemlerde kritik 2470 dolar desteğine kadar geriledi. Ancak ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyatlarda tekrar toparlanma yaşandı.

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4 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada işlem gören 4 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2728 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2780-2825 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 610 TL, yarım altın 9 bin 210 TL ve tam altın 18 bin 370 TL’den satılıyor.

4 EYLÜL 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2495 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinde (DXY) 101,65’e yakın yatay görünüm sürerken, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde %3,90’dan %3,80’e doğru gerileme dikkat çekiyor. Faizde yaşanana bu gevşeme, altının da desteklerde tutunmasını sağladı.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Kısa vadede ons altında 2470 dolar destek ve 2510 dolar direnç olarak izleniyor. Gram altında 2700 TL destek ve 2745 TL direnç olarak öne çıkıyor. Analistler, portföyünde altın olanların pozisyonlarını koruyabileceğini ancak yeni alımlarda ABD verileri ve FED beklentilerine bakılması gerektiğini belirtiyor.

ABD VERİLERİ VE FED BEKLENTİLERİ

Dün ABD’de açıklanan imalat sanayi verileri düşük gelerek, resesyon endişelerini yükseltti. FED’den 18 Eylül’de yarım puanlık faiz indirimi beklentisi son haftalarda ilk defa %40 üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu veriler altın fiyatlarını desteklerken; cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamlarının da beklenti altında kalması halinde, dolarda güç kaybı ve altında ivmelenmenin hızlanacağı ifade ediliyor.