Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altın setlerde hayaller suya düştü! Kuyumcular dert yanıyor

Altın setlerde hayaller suya düştü! Kuyumcular dert yanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Altın setlerde hayaller suya düştü! Kuyumcular dert yanıyor

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu yıl yaz düğün sezonunun kendileri için büyük hayal kırıklığıyla geçtiğini söyledi.

Yazıcı “Geçen yıl ile kıyasladığımızda satışlarda yüzde 50 oranında düşüş var. Düğünlerde artık eskisi gibi 3-5 bilezik, gerdanlık set takımı takılmıyor. İki yüzükle bile evliliğini yapanlar var. Bundan sonraki süreç ne olur bilemiyorum ama tüm kuyumcular bu yıl hayal kırıklığı yaşadık” dedi.

Altının sürekli yükselmesinden dolayı yüzde 90 iş kaybı yaşadıklarını belirten Yazıcı “Son 10 yılın en verimsiz düğün sezonunu geçirdik. Gurbetçi geliyor, 1.000 avro karşılığında ancak 10-12 gram altın alabiliyor. Geçmişte aynı parayla 20-25 gram altın alabiliyorlardı. Bu sene Arap turistler de eskisi kadar alışveriş yapmıyor” diye konuştu. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni evlenecek çiftlere uyarı! Düğün kredisinde şartlar belirlendiParis 2024 Paralimpik Oyunları 4 Eylül programı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni evlenecek çiftlere uyarı! Düğün kredisinde şartlar belirlendi - EkonomiYeni evleneceklere uyarı! Kredide yeni şartlar belirlendiHaksız rekabete "dur" deniliyor! Karteller yapay zekâ ile tespit edilecek - EkonomiKarteller yapay zekâ ile tespit edilecekServis ücretlerine zam geldi! En kısa mesafeye rekor fiyat - EkonomiEn kısa mesafeye rekor fiyat! Servis ücretlerine zam geldiÇantadan 2,5 milyarlık sahte kırtasiye çıktı! Gümrükler dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor - EkonomiÇantadan 2,5 milyarlık sahte kırtasiye çıktı!Nvidia'nın hisselerinde tarihi düşüş! Bir günde 280 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı - EkonomiNvidia'nın hisselerinde tarihi düşüşABD borsalarında deprem! 1 trilyon dolar buhar oldu, NASDAQ sert düştü - EkonomiABD borsalarında deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...