Altın setlerde hayaller suya düştü! Kuyumcular dert yanıyor

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu yıl yaz düğün sezonunun kendileri için büyük hayal kırıklığıyla geçtiğini söyledi.

Yazıcı “Geçen yıl ile kıyasladığımızda satışlarda yüzde 50 oranında düşüş var. Düğünlerde artık eskisi gibi 3-5 bilezik, gerdanlık set takımı takılmıyor. İki yüzükle bile evliliğini yapanlar var. Bundan sonraki süreç ne olur bilemiyorum ama tüm kuyumcular bu yıl hayal kırıklığı yaşadık” dedi.

Altının sürekli yükselmesinden dolayı yüzde 90 iş kaybı yaşadıklarını belirten Yazıcı “Son 10 yılın en verimsiz düğün sezonunu geçirdik. Gurbetçi geliyor, 1.000 avro karşılığında ancak 10-12 gram altın alabiliyor. Geçmişte aynı parayla 20-25 gram altın alabiliyorlardı. Bu sene Arap turistler de eskisi kadar alışveriş yapmıyor” diye konuştu.