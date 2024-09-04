Servis ücretlerine zam geldi! En kısa mesafeye rekor fiyat

Türkiye’de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde uygulanacak öğrenci servis ücretleri de belli oldu.

Okul servis ücretlerine, geçen yıla göre İstanbul’da yüzde 16, Ankara’da yüzde 40, İzmir’de yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre İstanbul’da eski ve yeni fiyatlar:

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Geçen yıl 14 bin 486 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti 17 bin 379 liraya,

15 bin 512 lira olan 1-3 kilometre ücreti 18 bin 612 lira,

16 bin 756 lira olan 3-5 kilometre ücreti 20 bin 106 lira,

17 bin 470 lira olan 5-7 kilometre ücreti 20 bin 961 lira,

18 bin 418 lira olan 7-9 kilometre ücreti 22 bin 104 lira,

21 bin 332 lira olan 9-11 kilometre ücreti 25 bin 596 lira,

24 bin 551 lira olan 11-13 kilometre ücreti 29 bin 466 lira,

25 bin 796 lira olan 13-15 kilometre ücreti 30 bin 951 lira,

27 bin 840 lira olan 15-17 kilometre ücreti 33 bin 408 lira,

29 bin 441 lira olan 17-19 kilometre ücreti 35 bin 325 lira,

31 bin 689 lira olan 19-21 kilometre ücreti 37 bin 593 lira,

32 bin 625 lira olan 21-23 kilometre ücreti 39 bin 150 lira,

33 bin 895 lira olan 23-25 kilometre ücreti 40 bin 671 lira oldu.

Rehber personel ücreti yüzde 35 artarken 25 kilometreyi aşan her kilometre için 39,5 lira ödeme yapılacak.

SERVİSÇİ YÜZDE 40 İSTİYOR

Servis işletmecileri zam oranında artış istedi. İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Günhan Sınar, UKOME’nin belirlediği yüzde 16 ücret artış oranının yeterli olmadığını belirterek, “En az yüzde 40 olmalı” dedi.