Çantadan 2,5 milyarlık sahte kırtasiye çıktı! Gümrükler dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor

Enflasyonist ortamlarda halkın daha ucuz olduğu için merdiven altı ve kaçak ürünlere yöneldiğine dikkat çeken Adel Faber-Castell’in CEO’su Oğuz Uçanlar “Türkiye’de kırtasiye pazarı 10 milyar lira civarında. Maalesef bunun 2-2,5 milyar lirası kaçak ürünlerden oluşuyor. Kaçak ürünlerle hem sağlımızı hem de alın terimizi çalıyorlar” dedi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ- Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala çarşı-pazar hareketlendi. Ancak pazardaki hareketliliği fırsat bilen vurguncular boş durmuyor. Merdiven altı ve taklit ürünler piyasayı istila ederken, geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en büyük kaçak kırtasiye ürün sevkiyatına gümrükte el konuldu. Enflasyonist ortamda gelir düzeyi düştüğü için halkın uygun fiyatlı ürünlere yöneldiğine dikkat çeken Adel Faber-Castell’in CEO’su Oğuz Uçanlar “Böyle dönemlerde kaçak ve taklit ürünler de yurda sokularak satışa sunuluyor. Geçtiğimiz hafta kırtasiye ürünlerinde bugüne kadar en büyük gümrük kaçağına el konuldu. Yakalanan ürünler ağırlıklı bizim markamız. Türkiye’de kırtasiye pazarı 10 milyar lira civarında. Bunun 2-2,5 milyar lirası kaçak ürünlerden oluşuyor. Geçen yıl yarım konteyner kaçak kırtasiye ürünü yakalanmıştı. Bu sene 2,5 tır Doğubeyazıt’ta, bir tır da Güneydoğu’da yakalandı. Sadece bir tırda bir milyondan fazla ürün var. Merdiven altı ve kaçak ürünlerle çocuklarımızın sağlığını, bizim de alın terimizi çalıyorlar” dedi.

10 BİN TESTTEN GEÇİYOR

Adel / Faber-Castell olarak yılda ortalama 10 bin ürün güvenliği ve 30 bin ürün kalitesi testi gerçekleştirdiklerini dile getiren Uçanlar şu bilgileri verdi: Ürün kalitesi ve ürün güvenliği bizim için sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda üretim anlayışımızın temel bir parçası. Özellikle ürünlerimiz çocuklar tarafından kullanıldığı için her aşamamız özenle işleniyor. Ürünlerimizi fiziksel, kalite ve mikrobiyoloji testlerine tabi tutuyoruz. Nikel, ftalat, kadmiyum, kurşun, azo boyar madde gibi tüketici sağlığı açısından risk teşkil eden malzemelerle ilgili güvenlik testleri gerçekleştiriyoruz. Adında yer aldığı şekilde kurşun kalemlerimiz ağır metal kurşun içermiyor. Bunun yerine grafit ve kil kullanıyoruz. Boya kalemlerimizde Azo boyar maddelerinin kullanımını denetliyoruz ve çocuklar için güvenli olduğunu kanıtlayan testlere tabi tutuyoruz. Sulu boya ve pastel boyalarda kadmiyum, kurşun ve azo boyar maddelerinin kullanımı sınırlandırılmıştır. Özellikle bu tür ürünlerin CE işareti taşıması gerekir. Aynı şekilde tükenmez kalemlerin nikel ve kurşun içermemesi de çok önemli. Silgilerde esnekliği artırmak için kullanılan ftalat ve diğer zararlı kimyasalların bulunmaması da kritik öneme sahiptir. Adel / Faber-Castell olarak ürünlerimizi Avrupa (REACH) standartlarına ve KKDIK Yönetmeliği’ne göre uygun şekilde üretilmeleri adına testlere tabi tutuyoruz.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Uçanlar tüketicilere de şu tavsiyelerde bulundu: Tüketicilerimizin sahte ürünlerden kendilerini ve çocuklarını korumak için güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmaları gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuklarımızın ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine dikkat ettiğimiz kadar, kullandığı kırtasiye ürünlerinin kalitesi ve güvenliğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir ürün orijinalinden yüzde 20-25 daha ucuz ise muhtemelen sahtedir. Satın almak istediğiniz ürüne mutlaka dokunun. Dokunduğunuz zaman sahte ile gerçeği anlayacaksınız.

ÇANTA 2.500 LİRAYA DOLUYOR

Geçen yıl bir çantanın 1.200-1.500 liraya dolduğunu söyleyen Uçanlar “Bu sene ortalama 2.000-2.500 liraya doluyor. Mesela geçen yıl mercanlı kalem 9 liradan satılırken bu yıl 14 lira oldu. Yaklaşık fiyatlarda yüzde 50 artış var” ifadelerini kullandı.

PAZAR 2023 İLE AYNI OLUR

Türkiye’de her 100 evin 80’inde olduklarını vurgulayan Uçanlar “Türkiye olarak Faber-Castell ülkeleri arasında Avrupa’da ilk 3, dünyada ise ilk 5’teyiz. Türkiye’de yüzde 25 pazar payı ile açık ara lideriz. Bu yıl pazarın stabil olmasını bekliyoruz. Geçen yıl 230 milyon adet kalem üretmiştik bu yıl da aynı olacak. Fosforlu ürünlerde biraz gerileme var. Silgi satışlarının da geçen yıl ile aynı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.