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Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar belli oldu

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Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG&#039;de güncel fiyatlar belli oldu

Ekonomi Haberleri

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerine kötü haber geldi. Oto gaza gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1.32 TL zam geldi. İşte akaryakıt benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam 4 Eylül tarihinde saat 00.00'dan itibaren pompaya yansıyacak.

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar belli oldu - 1. Resim

OTO GAZA ZAM GELDİ

4 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 1.32 TL zam geldi.

Benzin ve motorin grubunda ise bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

Motorin ve benzine zam

LİTRE FİYATI HESAPLANDI

Oto gazın litre fiyatı 1 lira 32 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın litresi 24.5 ila 25 TL seviyelerine çıktı.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

Akaryakıta zam

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.22 TL

İstanbul (Anadolu): 43.11 TL

Ankara: 43.53 TL

İzmir: 44.03 TL

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MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.15 TL

İstanbul (Anadolu): 43.08

Ankara: 43.56 TL

İzmir: 44.08 TL

Benzin ve motorine zam

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 25.05 TL

İstanbul (Anadolu): 24.51 TL

Ankara: 25.06 TL

İzmir: 24.81 TL

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FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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