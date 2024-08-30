Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de petrol tesisinde korkutan yangın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de SOCAR petrol şirketine ait tesislerde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Surakhani bölgesinde yer alan SOCAR petrol şirketine ait Deneysel Deney-Test Çalışmaları Tesisi arazisinde yangın çıktı.

Azerbaycan medyasındaki haberlere göre Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı tesiste çıkan yangınla ilgili ilk bilgiler verildi. Saat 14.55 sıralarında yaşanan yangınla ilgili gelen ihbar üzerine Dışişleri Bakanlığı Devlet Yangından Korunma Teşkilatı güçleri derhal bölgeye müdahale etti.

Uzmanların, atmosfere yayılan siyah dumanın akışı nedeniyle hava kirliliğinin düzeyini belirlemek için özel cihazlarla sıhhi koruma bölgesinden numuneler aldı.

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