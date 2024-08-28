Ermenistan'dan ikinci taciz! Azerbaycan mevzilerine ateş ettiler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün yerel saatle 06.45'te Azerbaycan mevzilerine ateş eden Ermenistan birliklerinin yerel saatle 18.30 sıralarında Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ikinci kez ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine bugün ikinci kez ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin, Paşalı ilinin Sultabey yerleşim yerindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Bakanlık, olayda, yaralanan askerin olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

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Ermenistan birlikleri, daha önce yerel saatle 06.45 sıralarında Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heydarabad yerleşkesindeki mevzilerine ateş açmıştı.

ERMENİSTAN'DAN BİR AYDA 6 ATEŞKES İHLALİ

Savunma Bakanlığı, son saldırının da dahil olduğu bu ay Ermenistan tarafından 6. kez ateşkes ihlali yapıldığını kaydetti.