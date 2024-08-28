Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ermenistan askerleri Nahçıvan&#039;daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmanın ardından ortam yeniden gerildi. Ermenistan ordusuna ait birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 06.45 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Haydarabat köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler yayında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Kore lideri Kim Joung-Un'dan yeni talimat: Orduyu yeni topçu silahları ile donatın - DünyaKuzey Kore liderinden "Topçu silahlarıyla donatın" talimatı!Shanshan Tayfunu Japonya'da üst düzey alarma sebep oldu: 192 uçuş iptal - DünyaJaponya'da üst düzey alarm: 192 uçuş iptalMaymun çiçeği virüsüyle ilgili korkutan açıklama! Ölen kişi sayısını duyurdular - DünyaMaymun çiçeği virüsünde korkunç tabloMacron 'siyasi değil' dedi, BAE de işin içine girdi! Telegram kurucusu Pavel Durov'a 12 ayrı soruşturma - DünyaMacron 'siyasi değil' dedi, BAE de işin içine girdi!ABD, Nijerya'ya 10 bin doz Maymun Çiçeği aşısı gönderdi - DünyaABD, Nijerya'ya 10 bin doz Maymun Çiçeği aşısı gönderdiİsrail Gazze’deki hastane ihtiyaçlarına yönelik sevkiyatları engelliyor! Dujarric yapılan ihlali bir bir anlattı - Dünyaİsrail Gazze'de hastane sevkiyatlarını engelliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...