Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmanın ardından ortam yeniden gerildi. Ermenistan ordusuna ait birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 06.45 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Haydarabat köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı