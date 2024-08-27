Fidan’ın misafiri Bayramov! Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın davetlisi olarak Ankara’ya geliyor. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

EMRAH ÖZCAN ANKARA- Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmelerin masaya yatırılacağı görüşmede, İsrail-Filistin başta olmak üzere, yakın bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler son yılların en yüksek seviyesinde. 2023 yılında Azerbaycan’a ihracat 2,3 milyar, Azerbaycan’dan ithalat ise 5,3 milyara ulaştı. Toplam ticaret hacmi ise 7,6 milyar dolara yükseldi.

2021’de imzalanan Şuşa Beyannamesi’yle ikili ilişkiler “müttefiklik” seviyesine yükseltilmişti. Türkiye, yaklaşık 5 bin 770 Türk şirketinin faaliyet gösterdiği Azerbaycan’da en fazla yabancı sermayeli şirkete sahip ülke. Türkiye’de ise 2 bin 600’ün üzerinde Azerbaycan sermayeli şirket bulunuyor. Türkiye’nin Azerbaycan’daki doğrudan yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte 17 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Azerbaycan’da petrol dışı sektörlere en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Azerbaycan’ın ise Türkiye’de 19,5 milyar dolar değerinde yatırımı bulunuyor.