Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e: "Kardeşlik böyle günlerde perçinleşiyor"

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Ağustos 2024 19:30 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 20:02 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Aliyev'e Türkiye'deki yangınlara destek olmasından dolayı teşekkür etti: "Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinleniyor."

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