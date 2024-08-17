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Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e: "Kardeşlik böyle günlerde perçinleşiyor"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev&#039;e: &quot;Kardeşlik böyle günlerde perçinleşiyor&quot;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Aliyev'e Türkiye'deki yangınlara destek olmasından dolayı teşekkür etti: "Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinleniyor."

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletirken, Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederken Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade etti." 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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