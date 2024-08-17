Binlerce vatandaşı evinden eden yangınlarda son durum: Gün ağardı ekipler harekete geçti

Türkiye iki gündür yangın felaketiyle mücadele ediyor. Bakan Yumaklı yangınlara dair verdiği son bilgilerde 72 bölgenin 69'unun kontrol altına alındığını 6 bölgede ise yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Yumaklı İzmir'deki yangının ise enerjisinin düştüğünü şehri tedirgin edecek bir durum da olmadığını söyledi.

17.08.2024 10:00

🔴4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını endişelendirmeye devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangın dolayısıyla 4 köyde toplam 490 vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.

17.08.2024 09:48

🔴YUMAKLI'DAN AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basının karşısına çıkarak yangınlara dair son gelişmeleri paylaştı.

Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

Halihazırda 6 aktif yangın var. 72 yangının 69'u kontrol altında.

Ovacık'taki yangının enerjisi düşüyor. İzmir Yamanlar'ın da enerjisi düştü. Sancaklı suyu yakınlarında sarp bir alan var havadan müdahale edilemiyor oraya karadan müdahale yapıldı. Şu anda oradan devam ediyor. Şehri ilgilendiren bir durum kalmadı. Bu dumanın bir bölümü belediyenin çöp aktarma tesisinden gelen duman. Yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir durum yok.

Yamanlar'da kırsal alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. 1600 hektar yangından etkilendi.

Bozdoğanlar'da yangın rüzgarın şiddetiyle yayıldı. Gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler yangının yayılması durduruldu. Ancak o yoğun enerjiyle başladığı için bir güçlük var.

Başka yangınları bizim yangınımız gibi servis ediyorlar. Vatandaşlarımıza dezenformasyonlara itibar etmemelerini rica ediyorum.

Önümüzdeki pazar gününe kadar çok dikkat etmek zorundayız. Eylülün 15'ine kadar alarm durumundayız.

(Piknik ateşiyle yangın çıkaranlar) Bu kişilerle ilgili gözaltı işlemi olacak.

17.08.2024 09:12

🔴İZMİR'DEKİ YANGINDA SON DURUM

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

17.08.2024 06:00

🔴AFAD'DAN AÇIKLAMA VAR

AFAD yangınlara ilişkin şu bilgiyi verdi:

İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

17.08.2024 05:30

🔴ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre Mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınlara, ekipler dün gündüz ve gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi tekrar başladı. Yangına 8 helikopter, 7 uçakla havadan müdahale edilirken hava araçları helikopterden görüntülendi.

Karadan da yangına 32 arazöz, 11 su tankeri 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.

17.08.2024 02:45

🔴BAKAN YUMAKLI: 72 YANGININ 45'İ KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka'daki orman yangınında şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici bir unsur bulunmadığını söyledi.

Yangın nedeniyle İzmir'e gelen Yumaklı, yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra Seyirtepe mevkisinde yaptığı açıklamada, dün gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 45'inin kontrol altında olduğunu, 27'sine müdahalenin devam ettiğini hatırlattı.

Yer: Türkiye