İmzalar atıldı! Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmalar yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyareti kapsamında düzenlenen törenle iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Putin anlaşmaların bölgesel barış için önemli olduğunu ve öncülük edeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ziyareti kapsamında iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen Putin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Aliyev ve Putin, ortak bir bildiri kabul etti.

Aliyev, programda, Azerbaycan ile Rusya'nın müttefik, dost, yakın ortak ve komşu olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 4 milyar doları aştığını ve bu rakamın daha da artacağını kaydetti.

Putin'le bölgesel güvenlik konularını da müzakere ettiklerini belirten Aliyev, "Eylül 2023'ten sonra bölgede bambaşka bir durum oluştu. Azerbaycan egemenlik ve toprak bütünlüğünü tam sağladı. Yeni durum Güney Kafkasya'da güçlü ve sürdürebilir bir barışın tesis edilmesi için yeni fırsatlar doğuruyor. Güney Kafkasya bölgesinin tamamında istikrar ve güvenlik, birçok durumda Rusya ile Azerbaycan arasındaki yakın etkileşime bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu da detaylı biçimde konuştuklarını söyleyen Aliyev, bu koridorun Azerbaycan topraklarındaki kara ve demir yolu bölümlerinin başarıyla faaliyet gösterdiğini belirtti.

Aliyev, "Petrol, gaz ve elektrik enerjisi dahil enerji sektöründeki durumu detaylı analiz ettik. Bu yönde aktif olarak çalışıyoruz ve faaliyetlerimizi koordineli şekilde sürdüreceğimizden eminim." dedi.

Putin'le çevre konusunu da görüştüklerini bildiren Aliyev, "Hazar Denizi'ndeki ekolojik durum hepimizi endişelendiriyor. İki yıl önce su altında olan kayalar bugün bir metre yüzeye çıkmış durumda. Bunu Abşeron Yarımadası'nın tüm kıyılarında gözlemliyoruz. Durumu birlikte analiz etme ve hem ikili hem de diğer kıyıdaş ülkelerle birlikte olası bir çevre felaketini önlemek için yolların belirlenmesi konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.

Azerbaycan'a geldiği için Putin'e teşekkür eden Aliyev, "Hiç şüphesiz bu ziyaret tarihi bir ziyarettir ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Putin de Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Rusya'nın Azerbaycan'la çok yönlü dostane ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, bu ilişkilerin birbirlerinin çıkarlarının eşit şekilde gözetilmesi ilkelerine ve yakın insani ve kültürel bağlara dayandığını söyledi.

Aliyev'le iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunu görüştüklerini aktaran Putin, "Rusya ve Azerbaycan birbirlerinin önemli ekonomik ortaklarıdır. Ticaret hacmimiz artıyor. Durumumuz olumlu yönde gelişiyor ve iyi gelişme beklentileri var." ifadelerini kullandı.

"ZİYARETİN SONUÇLARINDAN KESİNLİKLE MEMNUNUZ"

Rus şirketleri için Azerbaycan'da uygun çalışma koşulları oluşturulduğunu dile getiren Putin, bu nedenle Azerbaycan'a teşekkür etti.

Putin, "Azerbaycan'la ortak tanker üretimine başlayacağız. Petrol ve doğal gaz taşıyacak bu modern tankerler hem Hazar'da hem de Azak ve Karadeniz rotalarında kullanılacak." dedi.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'ndan da bahseden Putin, "Bu koridor, Hint Okyanusu kıyılarına ulaşmamıza ve bu rotaları karşılıklı fayda ve çıkar için kullanmamıza olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.

Putin, "Bakü'de Rusya-Azerbaycan Üniversitesi kurulması önerildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da bu fikri destekledi. Bunu yeterince hızlı bir şekilde hayata geçireceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkileri de görüştüklerini anlatan Putin, şunları söyledi:

"Rusya; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan üçlü bildiriler temelinde bir barış anlaşmasının imzalanmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya devam edecektir. Sınırların belirlenmesi ve ulaşım hatlarının açılması hususunda da yardım etmeye hazırız. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar, bu bölgedeki tüm devletlerin ve halkların temel çıkarlarını tam olarak karşılamaktadır."

Putin sözlerini, "Ziyaretin sonuçlarından kesinlikle memnun olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Bugün yapılan müzakerelerin ve varılan anlaşmaların Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığının daha da güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum." şeklinde tamamladı.