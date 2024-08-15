Kafkasya'da gerilim tırmanıyor! Azerbaycan ateş açan Ermenistan'a karşılık verdi
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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı bozguna uğratmasının ardından iki ülke arasında gerilim sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan birliklerinin mevzilerine ateş açtığını ve karşılık verdiklerini duyurdu.
Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan 44 günlük savaşta Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki topraklarını geri aldı. Savaşın ardından, Ermenistan'dan bölgede gerilimi tırmandıracak hamleler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
ERMENİSTAN'DAN KIŞKIRTICI HAMLE
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 18.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ilinin Genze köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.
AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.