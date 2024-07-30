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Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem! Anlaşmaya varıldı

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Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem! Anlaşmaya varıldı

Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında 5. toplantının yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca "Diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir.

Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir.

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir."

Düzenleyen:  - Gündem
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