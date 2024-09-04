Borsada önce çıkan 3 kritik gelişme! BİST100’ün 10 bin ile imtihanı

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dün 10.021 seviyesinden kapanış yaptı. 4 Eylül 2024 işlem gününde küresel borsalarda değer kayıpları ve risk endeksinde yükseliş yaşanıyor. İçeride faiz indirimi umutları ötelendi. Ayrıca üçüncü çeyrekte “daralma” beklentisi ağırlık kazanıyor. Bu 3 gelişmenin gölgesinde BİST100 için 10.000 – 9.850 bandı kritik destek olarak gösteriliyor. 10.200 ise direnç olarak takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Eylül ayına sert yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde %0,87 değer kaybederek 10.021 puandan kapanış yaptı. En yüksek 10.159, en düşük 9983 seviyesini test eden BİST100 endeksi, kritik 10 bin barajının üzerinde tutunmayı başardı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında BRYAT, BRSAN, HEKTS, BFREN ve KTLEV yüzde 9,97-yüzde 2,81 arası primle en çok yükselen hisseler oldu. KCHOL, YKBNK, TUPRS, EKGYO ve PGSUS da en fazla para girişi yaşanan hisseler olarak öne çıktı. THYAO, AKBNK, GARAN ve TOASO ise en fazla para çıkışı gerçekleşen hisseler arasında yer aldı.

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BU SEVİYELERE DİKKAT

Yeni işlem gününde endekste 10 binin üzerinde “kalıcılık” sorgulanırken, ABD ve Asya borsalarında yaşanan sert gerilemeler ve VIX Endişe Endeksinin yükselerek 20 seviyesinin üzerine çıkması, içeride de beklentileri etkiliyor.

Endekste 10 binin altında 9850 seviyesi, ilk destek olarak izleniyor. Analistler; BİT100’de 50 günlük ortalamaya da işaret eden 10.200 seviyesinin, kritik direnç olduğunu vurguluyor.

FAİZ VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Bu arada enflasyon rakamlarının aylık bazda %2,47 ile tahminler dahilinde gelmesine rağmen yüksek seyrini koruması, yakın gelecekte faiz indirimi umudunu zayıflattı. 3. çeyrekte “küçülme” beklentilerinin de ağırlık kazanması üzerine, hafta başında borsada yaşanan coşku, dün devam etmedi.