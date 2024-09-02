BİST100, 3 haftanın zirvesinde! Borsa neden yükseliyor? İşte endeksi taşıyan hisseler…

Borsada son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün %2,82 yükselişle 10.110’dan kapanış yaptı. Yatırımcılar “borsa neden yükseliyor” sorusunun cevabını ararken; Fitch’ten not artışı beklentisine ek olarak; yarınki TÜFE rakamının beklenti altında kalması halinde, faiz indirimi ihtimalinin ağırlık kazanacağı öngörülüyor. İskontolu fiyatlar da yatırımcıyı cezbedince borsa sert yükseldi. AKBNK, YKBNK ve VAKBN hisselerinde yükseliş %5’i aştı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, eylül ayına oldukça sert bir yükselişle başladı. Ağustos ayı boyunca ağırlıklı olarak 10 bin seviyesinin altında kalan ve en düşük 9523 seviyesini test eden BİST100 endeksi, bugün %2,82 yükselerek 10 bin seviyesini hızlı aştı. Endeks, 10.110’dan kapanış gerçekleştirerek son 3 haftanın zirvesine yöneldi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bugünkü yükselişe banka ve holding hisselerinin öncülük etmesi dikkatlerden kaçmadı. Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank hisselerinde yükseliş yüzde 5’i aştı. BİST30 kapsamındaki şirketlerden Sabancı Holding, Pegasus Hava Yoları, BİM Mağazacılık ve Enka İnşaat da, yüzde 4 ve üzeri primle endeksi taşıyan hisseler arasında yer aldı.

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BORSA NEDEN YÜKSELİYOR

Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye değerlendirmesi yapılacak. Piyasada not artışı beklentisi hâkim. Ayrıca yarın açıklanacak TÜFE rakamlarının da beklentilerin altında kalabileceği ve böylece TCMB’nin sonbaharda faiz indirimi için elinin güçlenebileceği ifade ediliyor. Hisse fiyatları da iskontolu olunca, borsaya yüksel alımlar geldi.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, BİST100’de bundan sonraki süreçte öncelikle 10 binin üzerinde “kalıcılık” sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Ardından 10.200-10.415 seviyeleri arasındaki fiyat boşluğunun kapanması izlenecek. Bu aşamada 10.500 ilk direnç olarak öne çıkabilir. Küresel tarafta FED’in faiz indiriminin yaklaşması da piyasayı destekliyor” görüşünü dile getiriyor.