Piyasalarda Türk lirası rüzgarı! Dolar ve altında şok düşüş

Piyasalarda son dakika! Geçen hafta 34,40 TL ile zirve yapan dolar, eylül ayının ilk iş gününde 33,85 TL’ye kadar geriledi. Akşam saatlerinde kurda 33,92 TL’ye yakın denge arayışı sürerken; gram altın da %0,50 düşüşle birlikte 2730 TL’nin altını gördü. Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte korkulduğu gibi bir daralma sergilememesi ve ihracatta tüm zamanların ağustos rekorunun görülmesi, moralleri düzeltti. Dikkatler enflasyon rakamlarına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda eylül ayı Türk lirası lehine fiyatlamalarla ‘start’ aldı. Geçen hafta sığ piyasada 34,40 TL ile rekor seviyeyi gören dolar, yeni haftaya 34,07 TL’den başlamıştı. Ancak arka arkaya gelen pozitif haberler TL’yi destekledi. Dolar 34,00 TL’nin de altına sarkarak, son 1 haftanın en düşük seviyesini gördü.

2 EYLÜL 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 2 Eylül 2024 dolar fiyatı bugün 33,85 TL’ye kadar geriledi. Ardından gelen tepkiyle birlikte akşam saatlerinde işlemler 33,92 TL’ye yakın devam ediyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında da dolar 33,79-33,95 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Öte yandan Euro da bugünkü işlemlerde 37,59 TL’ye geriledi.

2 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 2 Eylül 2024 gram altın fiyatı da gün içinde en düşük 2725 TL’yi test etti. Dolardaki gerilemeden etkilenen gram altında işlemler akşam saatlerinde 2728 TL’den gerçekleşiyor. Gram altında günlük kayıp %0,5 olurken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda 2763-2803 TL bandında alım-satım işlemleri sürüyor.

POZİTİF HABERLER GELDİ

Bugün iki önemli makroekonomik veri açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %2,5 büyüdü. Böylece “daha sert bir daralma” endişeleri de yersiz çıktı, piyasalar nefes aldı. Türkiye’nim ağustos ihracatı da 22,1 milyar dolar oldu. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçti.

GÖZLER TÜFE RAKAMLARINDA

Merakla beklenen ağustos ayı enflasyon rakamları da yarın açıklanacak. Piyasalarda aylık bazda %2,6 artış bekleniyor. Şayet aylık enflasyon, İTO tarafından açıklanan İstanbul enflasyonunda olduğu gibi %1’li seviyelerde gelirse, faiz indirimi beklentilerinin yükselebileceği ve piyasalarda daha pozitif havanın esebileceği ifade ediliyor.