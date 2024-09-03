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Haberler > Ekonomi > ABD borsalarında deprem! 1 trilyon dolar buhar oldu, NASDAQ sert düştü

ABD borsalarında deprem! 1 trilyon dolar buhar oldu, NASDAQ sert düştü

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ABD borsalarında deprem! 1 trilyon dolar buhar oldu, NASDAQ sert düştü

Ekonomi Haberleri

Resesyon endişelerini körüklenmesi ABD borsalarında depreme yol açtı. Nasdaq yaklaşık yüzde 3,3 oranında değer kaybederken Dow endeksi ABD imalat sektöründeki zayıflık işaretleri üzerine 600 puandan fazla düştü. 1 trilyon dolar buhar oldu.

ABD'de resesyon korkularının giderek yükselmesi Nasdaq ve Dow Jones borsalarında sert düşüşe yol açtı. Teknoloji hisseleri ve çip üreticileri, imalat verilerinin resesyon endişelerini körüklemesiyle Nasdaq borsası yüzde 3.3, Dow Jones endeksi ise 600 puandan fazla düştü. ABD borsalarında yaşanan depremle piyasada yaklaşık 1 trilyon dolar buhar oldu.

Tesla (TSLA)

Tesla hisseleri, şirketin ABD elektrikli araç satışlarındaki payının ilk kez yüzde 50'nin altına düşmesiyle Perşembe günkü seansta yüzde 8'in üzerinde düştü.

ABD borsalarında deprem! 1 trilyon dolar buhar oldu, NASDAQ sert düştü - 1. Resim

Nvidia (NVDA)

Nvidia hisse senedi fiyatı bugün yüzde 9,5'ten fazla düştü, piyasa değerinde 280 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı.

ABD borsalarında deprem! 1 trilyon dolar buhar oldu, NASDAQ sert düştü - 2. Resim

Pfizer (PFE)

Pfizer'in hisseleri, ilaç şirketinin günde bir kez kilo verme hapı ile ilerlediğini duyurmasıyla piyasa öncesi işlemlerde yükseldi.

ABD borsalarında deprem! 1 trilyon dolar buhar oldu, NASDAQ sert düştü - 3. Resim

Öte yandan Intel neredeyse yüzde 8 düştü, Marvell yüzde 8.2 ve Broadcom  yaklaşık yüzde 6,  AMD yüzde 7,8 ve Qualcomm  yüzde 7′ye yakın düşüş yaşadı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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