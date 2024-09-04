TL'de kalmak doğru mu? Dolar yeniden kritik seviyeyi aştı

Dolarda son dakika! 4 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,01 TL’den güne başlıyor. Ağustosta enflasyonun katı görünümünü koruması, TL’de “sınırlı değer kaybını” beraberinde getirdi. Kısa vadede dolarda 33,91 destek ve 34,09 direnç olarak takip ediliyor. Bu arada %2,5 civarındaki aylık enflasyona karşılık, TL mevduat ve fonlarda aylık getiri %4,0-4,5 arasında gerçekleşiyor. Böylece TL’de reel getirinin öne çıktığı belirtiliyor.

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu

Bitcoin neden düşüyor? Piyasada yine Japonya ve NVIDIA korkusu

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, Türkiye ekonomisinin son görünümünü sergileyen iki önemli veri açıklandı. İkinci çeyrek büyüme performansı, önceki çeyreğe göre %0,1 ile sınırlı gerçekleşti. Ağustosta TÜFE ise aylık bazda %2,47 ile hedeflenen aralığın üzerinde gerçekleşti. Enflasyonda katı görünümün sürmesi, döviz kurlarında da sınırlı yükselişe sebep oldu.

4 EYLÜL 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 4 Eylül 2024 dolar fiyatı yeniden 34,01 TL’ye yükseldi. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,98-34,08 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Dolarda kısa vadede 33,91 TL destek ve 34,09 TL direnç olarak izleniyor. Bu arada Euro’da ilk işlemler 37,62 TL’den gerçekleşiyor.

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GECELİK FAİZLER ZİRVEDE

Gecelik TL faiz oranları dün %52,99 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Para politikasının aktarım mekanizması için önemli olan gecelik faizler, son haftalarda 49-51 bandında seyrediyordu. Tekrar yükselişe geçen TL getirisinin, dövizdeki hareketleri de kontrol altında tutması bekleniyor.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Ağustos ayı enflasyonunun %2’nin üzerinde seyrini sürdürmesi, eylül ayında da okulların açılması ve şehre dönüşle birlikte TÜFE’nin yüksek beklenmesi; TCMB’ye dair faiz indirimi beklentilerinin bir miktar ötelenmesine sebep oldu. Piyasada ilk indirim beklentisi, gittikçe kasım-aralık dönemine kayıyor.

TL’DE REEL GETİRİYE DİKKAT

Analistler, enflasyon oranı ve faiz getirilerine aylık olarak bakıldığında, TL’de reel getirinin öne çıkmaya başladığına da dikkat çekiyor. %2,5 civarındaki aylık enflasyona karşılık, TL mevduat ve para piyasası fonlarında aylık getiri %4,0-4,5 arasında gerçekleşiyor. Böylece getiriler, TÜFE’nin üzerinde seyrediyor.