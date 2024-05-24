Dolarda hareket yok! TL’de gecelik faiz 4 puan yükseldi

Dolarda son dakika! 24 Mayıs dolar fiyatı 32,23 TL’den güne başlıyor. TCMB’nin dünkü kararları öncesinde %47-48 bandına kadar gerileyen ve mevduat oranlarını da aşağı çeken gecelik TL faiz oranı ise, yeniden %51’e çıktı. Gecelik faiz, dün zorunlu karşılıkların artmasıyla birlikte politika faizinin üzerinde konumlandı. Böylece TL’yi cazip kılma ve enflasyonda hedefe ulaşma amacı doğrultusunda, para politikasının aktarım gücü de desteklendi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankasının dikkatle takip edilen mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Beklentilere paralel olarak politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı. Ancak bankaların, TCMB’de tutması gereken zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Kısa vadeli mevduatlar için karşılık oranları yüzde 8’den yüzde 12’ye, uzun vadeli mevduatlarda da yüzde 0'dan yüzde 8'e yükseltildi. Böylece son günlerde sistemde oluşan likidite fazlalığının çekilmesi, gecelik faizler ve mevduat faizi oranlarında da düşüşün önüne geçilmesi hedeflendi.

İLK GÜNDE GECELİK FAİZ 4 PUAN ARTTI

TCMB’nin tedbirleri ilk günden etkisini gösterdi. Bu hafta pazartesi günü %48,13, salı günü %47,13 ve çarşamba günü %47,16 seviyesinde bulunan gecelik faizler; dün %51,02’ye yükseldi. Böylece gecelik faizler %50 olan politika faizinin tekrar üzerine çıktı. Bu gelişme, TL’yi cazip kılma ve enflasyonda hedefe ulaşma doğrultusunda, para politikasının aktarım mekanizmasının çalışmasına da katkı sağlayacak.

24 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar haftanın son işlem gününe 32,23 TL’den yatay bir seyirle başlıyor. Kapalıçarşı’da döviz bürolarında ise 32,07-32,22 TL alım ve satım aralığında işlemler devam ediyor. Euro’da ise ilk işlemler 34,82 TL satış fiyatından geçiyor.

DOLARDAN KAÇIŞ SÜRÜYOR

17 Mayıs ile biten haftaya dair istatistikler dün açıklandı. Buna göre; yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 590 milyon dolar daha geriledi ve 172 milyar dolara sınırına düştü.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında da çözülme sürüyor. BDDK verilerine göre geçen hafta KKM'den çıkış 20 milyar 382 milyon lira olarak gerçekleşti. Toplam KKM büyüklüğü 2 trilyon 176 milyar lira oldu.

TL MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Dolarda yaklaşık iki aydır devam eden yatay görünüm ve yüksek TL getirisi de, döviz hesaplarındaki çözülmeyi destekliyor. Ancak son açıklanan geçen haftaya dair veri setinde, KKM dahil ortalama mevduat faizlerinde dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Önceki hafta %68,18 olan 1-3 ay vadeli mevduat faiz oranları, geçen hafta yüzde 63,71’e geriledi. Sadece TL mevduatlara teklif edilen oranlar ise yüzde 49’a kadar düştü. Bu gerçekleşmeler üzerine TCMB’nin devreye girerek piyasadaki fazla likiditeyi çekme tedbiri almasının, mevduat oranlarında da bir miktar yükselişi desteklemesi bekleniyor.