Bitcoin'de sert düşüş! 66 bin doların altına indi

Yılbaşından bu yana yüzde 70’in üzerinde değer kazanan Bitcoin’de 17 Mart işlemlerinde gözlenen düşüş dikkat çekti. Analistler 74 bin dolara yaklaşan BTC’deki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 1 BTC kaç dolar oldu? İşte detaylar…

Arzı sınırılı sayıda olduğundan fiyatlardaki oynaklık yüksek olan Bitcoin; 17 Mart işlemlerinde yüzde 5,2 düşüşle 65 bin 611 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistlere göre; geçen hafta 73 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin, ABD’de beklentinin üzerinde açıklanan enflasyon rakamlarının ardından düşüşe geçti.

Vatandaşlar birikimlerinin değerini korumak için yüksek getirili yatırım araçlarına yöneliyor. Sayısı 21 milyon adetle sınırlı olan Bitcoin’e gelecekte daha fazla sahip olma isteği bulunuyor. Diğer yandan Bitcoin’de bölünme beklentisi gibi gelişmelere ilişkin endişeler beraberine kar satışlarını getiriyor. Analistler BTC’deki düşüşlerin sürmesi durumunda 63-64 bin dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. Piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarına ilişkin öngörü yapmak için erken olduğu kaydedildi.

BITCOIN 100 BİN DOLAR OLUR MU?

Bitcoin'de olası düzeltmelere ilişkin tahminde bulunan FxPro Kıdemli Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, 65 bin dolar eşiğinde tutunamaması durumunda 60 bin dolar seviyesinin görülebileceğini söyledi. Kuptsikevich, 70 bin dolar üzerinde ise yeni rekora işaret etti. Kuptsikevich, BTC’nin kendisini 70 bin doların üzerine tekrar atması durumunda, 100 bin dolar için kapının aralanacağını belirtti.