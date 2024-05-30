Bloomberg tarih verdi! Türkiye gri listeden çıkarılıyor

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar uluslararası piyasalarda da karşılık bulmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye'nin Ekim 2021'de dahil edildiği uluslararası mali gözlemcilerin gri listesinden çıkarılması bekleniyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre; Türkiye gri listeden haziran ayında çıkarılabilir.

Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımlar uluslararası alanda da karşılık buluyor. Bloomberg'de yer alan bir habere göre Türkiye, gelecek ay mali gözlemcilerin gri listesinden çıkarılmaya hazırlanıyor.

İLERLEME GÖRÜLDÜ

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bu ay Türkiye'ye geldi ve yasa dışı para akışını önleme yönünde önemli ilerleme kaydedildiği görüldü. Henüz kesin bir karar alınmamış olsa da bu ziyarette varılan sonuçlara göre, böyle bir adım atılabilir.

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KARAR 28 HAZİRAN'DA ALINABİLİR

Türkiye'nin gri listeden çıkarılması için öngörülen tarih FATF'ın 28 Haziran'da Singapur'da yapacağı toplantı olarak gözüküyor.

HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Henüz alınmamış kararın gerçekleşmesi için üyelerin nitelikli çoğunluğunun bu karara destek vermesi gerektiğini, birkaç aksi oyun bile süreci uzatabileceği belirtildi. Üyeler arasında ülkeler ve Avrupa Komisyonu gibi organizasyonlar bulunuyor.

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Mayıs'ta Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Şimşek, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve FATF'ın şubat ayında bir toplantı yaptığını ve Türkiye'nin gri listeden çıkmak için bir eylem planı hazırladığını belirtmişti.

Bakan Şimşek, FATF'ın, Türkiye'nin eylem planını başarıyla uyguladığını ifade ettiğini belirterek, "Dolayısıyla yerinde denetim yaparak 'Türkiye'den çıkış sürecini başlatabiliriz.' dediler. Bu karar alındı. Mayıs ayının başında buraya çok kapsamlı geniş bir heyet geldi, ben de heyetle bir araya geldim. Çünkü siyasi sahiplenme çok değerlidir." demişti.

Terörün finansmanının kurutulmasının Türkiye için önemine dikkati çeken Şimşek, "Bunun için bizim uluslararası normlara, uluslararası listelere ihtiyacımız yok ki. Biz bu konuda kararlıyız. Kara para aklamayla, terörizmin finansmanıyla mücadelede dozu en yüksek düzeye çıkartmaya devam edeceğiz. Listeden çıksak da çıkmasak da bu konuda çok kararlıyız. Ne gerekiyorsa yapacağız. MASAK'ı teknoloji ve insan kaynağı olarak güçlendiriyoruz. Yapay zeka algoritmaları dahil olmak üzere sürekli arkadaşlarla istişare halindeyiz. Ekibimizi güçlendireceğiz, idari kapasitemizi artıracağız, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla çok güçlü şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Dolayısıyla her halükarda bu listeden çıkarız. Zamanlama konusu, umarım siyasi mülahazalar araya girmez. Siyasi sahiplenme konusunda hiç tereddüt bırakmayacak şekilde bir duruşumuz var ve inanıyorum ki Türkiye'nin çıkması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.