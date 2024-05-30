Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! İşte kasadaki miktar

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler 3 hafta üst üste yükselirken, bu dönemdeki toplam artış 18 milyar doları aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre toplam rezervler üst üste dördüncü haftasında da artış gösterdi. 3 haftalık dönemde artış 18,2 milyar dolar oldu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artışla 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs'ta 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 100 milyon dolar düşüşle 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 140 MİLYAR DOLAR SINIRINDA

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.