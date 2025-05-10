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Borsa, altın, dolar, euro... Haftanın tek kaybettireni var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Borsa, altın, dolar, euro... Haftanın tek kaybettireni var
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bu hafta yatırım araçlarından sadece euro kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,43, dolar/TL yüzde 0,49, altının gram fiyatı değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,38 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.032,54 puanı ve en yüksek 9.421,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,43 üstünde 9.390,51 puandan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 6 BİN 951 LİRAYA YÜKSELDİ 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 28 bin 55 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 6 bin 770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,67 artarak 6 bin 951 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO... 

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 artarak 38,7450 liraya çıkarken, euro yüzde 0,38 azalışla 43,7070 liraya indi.

YATIRIM FONLARI 

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,66, emeklilik fonları yüzde 1,82 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,64 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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