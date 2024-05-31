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Borsa, dolar, altın... 3'ü birden şaşırttı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa, dolar, altın... 3&#039;ü birden şaşırttı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yatırım, Dolar, Altın, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalar oldukça ilginç bir haftayı geride bırakıyor. Dolar ve altın haftalık bazda yerinde sayarken, borsa geriledi. Sadece TL mevduatta bekleyen yatırımcılar yüzde 1,1 risksiz getiri elde etti. Haftalık bazda yüzde 2,58 düşen borsa, en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı. Dolarda “sınırlı” düşüş devam etti. Altın fiyatlarında da satış baskısı sürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yüksek getiri arayışında koşan yatırımcılar için oldukça ilginç bir hafta geride kaldı. Bu hafta yatırım enstrümanlarının tamamında düşüş gerçekleşti. Sadece TL mevduatta bekleyen tasarruf sahipleri yüzde 1,1 getiri elde etti.

DOLARDA SINIRLI GERİLEME

Geçen hafta 32,23 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, bu haftayı 32,21 TL’den tamamlıyor. Böylece dolar yatırımcısı bu hafta on binde 7 oranında sınırlı da olsa kayıp yaşadı.

Bu hafta açıklanan verilerde, döviz hesaplarında 170 milyar dolar sınırına kadar gerileme dikkat çekti. Yerel seçim öncesinde bu hesapların büyüklüğü 186 milyar dolara yaklaşmıştı. Bu arada Kapalıçarşı’da dolar, daha düşük fiyatla işlem görüyor. Cuma akşamı döviz bürolarında işlemler; 32,05-32,15 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Borsa, dolar, altın... 3'ü birden şaşırttı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - 1. Resim

ALTINDA FED BASKISI

Gram altın fiyatı da onsa bağlı olarak hareketlerine devam ediyor. Geçen hafta 2417 TL’den kapanan ve bu hafta içinde en yüksek 2446 TL’yi gören gram altın; bu haftayı da 2417 TL’den tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece gramda haftalık değişim yaşanmazken; FED’in faiz indirimine dair belirsizlikler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2404 – 2449 TL alım ve satım aralığında seyrederken, çeyrek altın akşam saatlerinde 3 bin 977 TL’den satılıyor.

Borsa, dolar, altın... 3'ü birden şaşırttı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - 2. Resim

BORSADA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 10.400 puandan haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Bugün en düşük 10.358’i gören borsa hem TL hem de döviz bazında kritik desteklerde tutunuyor. Analistler; 10.400-10.300 bandının önemli bir destek bölgesi olduğunu vurgulayarak; bu bandın korunamaması halinde 10.050'ye varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu arada geçen hafta 10.676’dan kapanış gerçekleştiren borsa; bu hafta yüzde 2,58 gerileyerek, haftalık bazda en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Borsa, dolar, altın... 3'ü birden şaşırttı! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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